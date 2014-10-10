更新版 1-全球经济：日财相称全球经济增长不均衡，G20就采取措施的必要性达成共识

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增麻生太郎讲话和其他细节)
路透华盛顿10月9日 - 日本财政大臣麻生太郎周四表示，20国集团(G20)一致认为，各成员国都需要采取一系列财政、货币政策和结构改革来加快经济增长，而全球经济复苏仍不均衡。
“全球经济继续温和复苏，但各国增长步伐不一致，差别很大，”麻生太郎在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议间歇的G20财长晚宴后向记者表示。
“我认为G20成员国一致认为，考虑到各国经济情况，采取全面的财政政策、货币政策和改革措施日益重要，”他表示。
他称，日本全面支持G20轮值主席国澳洲的提议，即设立一个新的中心来促进基础设施投资。他还表示计划在周五G20第二日讨论中详细说明该问题。
他表示，周四的G20晚宴上没有讨论全球经济或汇率，并称关于全球经济增长的讨论将主要在IMF周五和周六会议上进行。
麻生太郎计划在IMF周五会议间歇会晤韩国企划财政部长官崔炅焕。他们两人均身兼财长和副总理一职。
此前一名日本记者因丑化韩国总统朴槿惠在韩国受到指控。在被问及是否会抗议韩国做法时，麻生太郎表示不会置评，因外务省正在处理该事。 (完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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