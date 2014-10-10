欧洲个股：意大利裕信银行CEO称，有可能取消出售坏账银行的计划

路透米兰10月10日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit) 周四表示，将在下周决定是否推进出售旗下坏账行UniCredit Credit Management Bank(UCCMB)的交易。

裕信银行首席执行官Federico Ghizzoni在米兰对外国记者表示，该行仍在等待两个买家会在未来几天提出的报价。

“我们将在10月中旬之前决定，是与其中一个买家继续推进交易，还是停止这一进程，”Ghizzoni说，“还剩最后几天了。”

三名知情人士周五对路透表示，由美国资产管理公司Fortress 和意大利房地产集团Prelios 组成的一个财团在竞购中占据优势。

裕信银行上月甄选潜在竞购者之后，该财团与一个由美国私募股权基金Lone Star率领的投资者集团入围，二者展开竞争。

UCCMB管理着逾400亿欧元不良贷款，这些不良贷款同属于裕信银行和第三方。