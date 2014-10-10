欧洲个股：意大利裕信银行CEO称，有可能取消出售坏账银行的计划

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透米兰10月10日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit) 周四表示，将在下周决定是否推进出售旗下坏账行UniCredit Credit Management Bank(UCCMB)的交易。
裕信银行首席执行官Federico Ghizzoni在米兰对外国记者表示，该行仍在等待两个买家会在未来几天提出的报价。
“我们将在10月中旬之前决定，是与其中一个买家继续推进交易，还是停止这一进程，”Ghizzoni说，“还剩最后几天了。”
三名知情人士周五对路透表示，由美国资产管理公司Fortress 和意大利房地产集团Prelios 组成的一个财团在竞购中占据优势。
裕信银行上月甄选潜在竞购者之后，该财团与一个由美国私募股权基金Lone Star率领的投资者集团入围，二者展开竞争。
UCCMB管理着逾400亿欧元不良贷款，这些不良贷款同属于裕信银行和第三方。
此项出售交易或给裕信银行带来大约7亿欧元(8.82亿美元)收益，是该行在欧洲银行业资产评估结果出炉之前强化财务状况的手段之一。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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