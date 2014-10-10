更新版1-东北亚情势：朝鲜领导人金正恩仍牢牢掌权，腿部受伤--消息人士

(更新第四段的内容)

路透北京/首尔10月10日 - 了解朝鲜高层情况的消息人士称，朝鲜(北韩)领导人金正恩仍牢牢控制着政权，但受了腿伤。近期外界对金正恩的健康状况及是否仍实际掌权有诸多揣测。

自金正恩9月3日与妻子出席一次音乐会以来，朝鲜官方媒体就没有过金正恩出席活动的报导，且官方媒体关于本周五朝鲜劳动党建党69周年纪念日活动的相关报导中，金正恩也未出现。

之前两年的劳动党建党周年纪念日，金正恩都曾在半夜拜谒安放最高领袖棺椁的锦绣山太阳宫。去年在金正恩拜谒后四小时左右，朝中社对此做了报导。

但截至周五中午，仍未见朝中社任何相关报导，朝鲜的国家电视台也没有播放任何金正恩的新视频，而是在重播他父亲和祖父的纪录片。

在朝鲜和中国政界均有人脉的消息人士周四称，金正恩在视察军事演练时，腿部受伤。

这位要求匿名的消息人士告诉路透：“他下令所有将军参加演练活动，他自己也参加了。他们匍匐前进、奔跑、翻滚，他肌腱拉伤。”

消息人士说：“他在8月底或9月初演练中脚踝和膝盖受伤了，因为他太重了。他起初还能一瘸一拐地走，后来伤势加重了。”

金正恩7月出席一次活动时，走路就有点一瘸一拐，看来可能是此后伤势加重了。

消息人士称，金正恩需要100天左右才能复原。路透无法对此加以独立证实。

金正恩消失于公众视线，令外界揣测他是否健康欠佳，以及他是否在权力斗争中被边缘化了。

约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的研究员梅尔文（Curtis Melvin）说：“他消失于公众视线的时间越长，关于他、关于他的政权的不确定性就会越大。”

朝鲜官员则否认金正恩9月初以来未出现在公众场合与健康因素有关，一位关注朝鲜情况的美国官员本周表示，并无迹象表明金正恩病重或处于政治危机中。

事实上这并非金正恩头一回从公众视线中消失。

2012年6月，朝鲜官方媒体就曾23天未出现关于他的报导或图片。7月，他出现在了一家海豚馆。

一些朝鲜问题观察人士认为，金正恩可能在权力斗争中被边缘化了，而周六朝鲜高官代表团出人意料地参加仁川亚运会闭幕式，进一步强化了前述揣测。

但对于朝鲜代表团此次访韩的另一个解读是，意在证明朝鲜局势稳定。

了解金正恩健康状况的消息人士说，关于政变的传言纯属胡扯。

金正恩缺席了9月25日的朝鲜最高人民会议，这是他执掌政权以来第一次缺席该会议。

新加坡高丽交流会（Choson Exchange）的亚布拉哈米（Andray Abrahamian）认为金正恩被篡权了的可能性很低。

他说：“金正恩一直在与其他关键人物共同掌权，就算内部权力平衡发生了变化，他们也不太可能想把他挤走，毕竟他的象征意义是无可匹敌的。不过，所有人都在猜来猜去。”(完)