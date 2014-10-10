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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 13:18 BJT

香港股市：早盘收低，因全球市场走疲以及本地示威活动存在变数

路透香港10月10日 - 香港股市周五早盘收低，料将创下两周来最大百分比跌幅，因海外市场走疲，而且香港民主示威活动可能突然升温。

中午时分，恒生指数 跌1.6%，报23,147.81点，如果保持这样的跌幅，那么将创下两周来最大百分比跌幅。恒生国企指数 下挫1.7%。

本周恒生指数仍上涨0.4%，恒生国企指数跌0.4%。

“香港股市只是在追随美股的大跌之势，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称。

金融类股下跌，回吐周四涨幅。中国工商银行 跌1.2%，建设银行 下挫1.3%，汇丰控股 下滑1.6%。(完)
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