《全球市场》亚洲股市与油价受挫，经济增长担忧笼罩

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
金融市场对美联储紧缩货币的速度预期，一直比联储官员自身的预测缓慢许多。
联邦基金利率期货<0#FF:>目前反应明年底利率将略高于0.50%，远低于美联储决策者预估中值的1.25%以上。
美国10年期公债收益率 周四一度跌至16个月低点2.2790%，稍后略微反弹。最新报2.314%，低于周四美国市场收盘时的2.327%。
欧元/美元 周五持稳，微幅涨至1.2702美元。周四稍早一度触及两周半高位1.2791，之后受德国疲弱数据打压而下跌。
风险厌恶情绪支撑日圆，美元/日圆 报107.77日圆，周四曾跌至三周低位107.53。
美元指数 微跌至85.479，周四低见9月底以来最低位84.937，脱离一周前触及的四年高位86.746。
现货金 小跌0.2%，至1,221.70美元，但仍守住四天升势的多数涨幅，受避险买盘带动，金价料将创下近四个月来最大单周涨幅。(完)
(编译/审校 张涛/白云/朱晓军/于春红/蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。