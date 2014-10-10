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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 13:35 BJT

《全球市场》亚洲股市与油价受挫，经济增长担忧笼罩

金融市场对美联储紧缩货币的速度预期，一直比联储官员自身的预测缓慢许多。

联邦基金利率期货<0#FF:>目前反应明年底利率将略高于0.50%，远低于美联储决策者预估中值的1.25%以上。

美国10年期公债收益率 周四一度跌至16个月低点2.2790%，稍后略微反弹。最新报2.314%，低于周四美国市场收盘时的2.327%。

欧元/美元 周五持稳，微幅涨至1.2702美元。周四稍早一度触及两周半高位1.2791，之后受德国疲弱数据打压而下跌。

风险厌恶情绪支撑日圆，美元/日圆 报107.77日圆，周四曾跌至三周低位107.53。

美元指数 微跌至85.479，周四低见9月底以来最低位84.937，脱离一周前触及的四年高位86.746。

现货金 小跌0.2%，至1,221.70美元，但仍守住四天升势的多数涨幅，受避险买盘带动，金价料将创下近四个月来最大单周涨幅。(完)

(编译/审校 张涛/白云/朱晓军/于春红/蔡美珍)
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