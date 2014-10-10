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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 13:21 BJT

日本债市：公债价格受获利了结打压小跌，日股下滑限制公债跌幅

路透东京10月10日 - 日本政府公债价格周五小幅下跌，市场参与人士在三天长周末前进行获利了结。

日本公债周四上涨，推动指标收益率(殖利率)跌至一个半月低点，带来进行获利了结的机会。

东京金融市场下周一逢公众假期休市一天。

日本股市下跌，帮助限制了公债跌幅。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.050% +0.0 0.050%

五年期公债 0.145% +1.0 0.135%

10年期公债 0.500% +1.5 0.485%

20年期公债 1.340% +2.0 1.320%

30年期公债 1.635% +1.5 1.620%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.16 -0.10 146.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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