国际油市：布兰特原油续跌失守89美元大关，创2010年以来低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
0428 GMT，布兰特原油11月期货 跌1.75美元至每桶88.30美元，稍早一度跌至2010年12月以来最低88.11美元。
美国11月原油期货 下跌2.03美元，报每桶83.74美元，盘中一度触及日低83.59美元，即2012年7月以来最低水准。该合约又名西德克萨斯中质油(WTI)。
布兰特原油料连续第三周周线下跌；WTI也可能周线收跌近7%，录得2012年6月以来最大周线跌幅。
油价扩大周四的跌势。周四油价下跌，因德国8月出口较前月下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰以来最大降幅。
布兰特原油价格已较6月触及的今年高点115.71美元下跌近24%，因从中东到乌克兰的地缘风险未能中断石油供应，同时利比亚等主要产油国的石油产量提高。
上周美国原油库存增幅远高于预期，因进口增加，而且炼厂产量减少。
除欧洲以外，全球第二大石油消费国中国正在出现经济放缓的迹象。下周数据料将显示，内需疲弱可能已导致中国9月进口、投资和零售销售跌至数月和数年低点。
要求石油输出国组织(OPEC)成员国减产的呼声越来越高，因油价已跌破OPEC乐见的每桶100美元水准，尽管一些成员国对这一跌势置若罔闻。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 白云)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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