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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 13:40 BJT

澳洲股市：收跌逾2%至八个月低点，受累于全球经济疑虑和中国煤炭关税

路透悉尼10月10日 - 澳洲股市周五收盘下挫2.05%至八个月低点，因市场担忧全球经济增长，而中国恢复煤炭关税也打压了矿企类股。

澳洲S&P/ASX 200股指 下跌108.4点，收在5,188.3点，创下2013年6月以来最大单日百分比跌幅。

该股指周四跳涨1.1%，周线下滑2.44%。

中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。 (完)
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