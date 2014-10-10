中国金属：前三季度再生有色金属产量737万吨，同比小增2%--协会

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 中国有色工业协会再生金属分会周五称，2014年1-3季度中国再生有色金属（铜、铝、铅、锌）总产量为737万吨，较去年同期722万吨小幅增长2%。
该分会副会长王吉位在再生金属国际论坛的新闻发布会上指出，今年前三季度，再生铜产量约为170万吨，同比下降5.6%；再生铝产量约为360万吨，同比增长2.9%。
他提到，今年以来，再生有色金属价格持续低迷，其原料进口量和金额双双下跌，含铜废料下跌幅度较大，不过行业政策环境进一步优化，产业规模化水平提升，促进产业转型升级和环保水平。
“上半年再生铜、再生铅企业生产经营困难，产量下滑幅度较大，...三季度情况有所好转，大型再生铜和再生铅企业基本可以保持满负荷生产。再生铝和再生锌企业生产相对平稳。”王吉位指出。
今年以来，由于有色金属价格持续低迷、进口废金属价格倒挂、下游需求不振、多数企业融资困难，导致企业利润微薄，项目投资活跃度不高，整个产业面临较大的困难。
2014年前三季度，中国再生有色金属产业与生产等量的原生金属相比，节能1,650万吨标煤，节水超过11亿立方米，节电510亿千瓦时，减少二氧化碳排放5,700万吨。
此前数据显示，2013年前三季度中国再生有色金属(铜、铝、铅、锌)总产量为722万吨，同比下降5.1%。其中再生铜产量约为180万吨；再生铝产量约为350万吨。
此外，2013年中国再生有色金属产业主要品种（铜铝铅锌）总产量约为1,073万吨，同比增长3.3%。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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