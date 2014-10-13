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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 10:01 BJT

中国数据：9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%--海关

路透北京10月13日 - 中国海关周一公布，9月出口同比增长15.3%，进口同比增长7%，
当月贸易顺差310亿美元。
    
    路透访问分析师原本预计出口同比增长11.8%，进口下降2.7%，顺差为410亿美元。
    
    海关提供的新闻稿显示，整个前三季度出口增长5.1%，进口增长1.3%，贸易顺差2,316
亿美元；并年底外贸出口压力预计略有减轻。
    
    以下为9月贸易数据详情：      
      指标       9月实际   预估中值    预估区间    上月   上年同   预测机构
                    值                                      期        数
    出口(%)        15.3      11.8      8.9~16.6     9.4    -0.3       20
    进口(%)         7        -2.7     -5.0~+2.2    -2.4     7.4       20
 贸易顺差(亿美     310       410       340~470     498.3    152       19
      元)                                                          
    
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 李文科/乔艳红; 审校 黄凯)
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