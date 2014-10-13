重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月8日-10日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：7.5%“底线”是误解，政策工具箱储备还很充足--总理

中国政府网周四援引国务院总理李克强讲话称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；而且中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。

--中国经济：用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措推进普遍性降费--总理

中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国经济：对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案--国务院

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，并运用产业、用地、环保等相关政策和技术标准等手段，提高管理科学性和有效性。除少数另有规定外，境外投资项目一律取消核准。

--中国数据：汇丰9月服务业PMI小幅下滑，经济仍面临下行压力

和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。

--中国财政：深化预算管理改革，政府性债务作为硬指标纳入政绩考核--国务院

按照新修订的预算法，中国国务院发布关于深化预算管理制度改革的决定，对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，包括建立考核问责机制，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

--全球贸易：没有中国的亚太贸易协定将是不完整的--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀周三表示，如果没有中国的参与，美国、日本和其他亚太国家寻求达成的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)长期来看将是“不完整的”。

--中国贸易：10月15日起恢复煤炭进口关税，无烟煤实施3%最惠国税率

中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。

--中国经济：去年全国社保基金总收入增长15%，支出增幅达20%--财政部

中国财政部周五公布数据显示，2013年全国社会保险基金总收入同比增长15%，总支出同比增长20%。前者较后者高出5个百分点。

--中国经济：降低物流成本，目标2020年物流业年均增长8%左右--规划

中国物流业已经步入转型升级的新阶段。国务院日前表示要着力降低物流成本，打破条块分隔和地区封锁，目标是到2020年物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。

--中国经济:“十一”零售和餐饮业销售增12.1%，大众消费成亮点--商务部

中国商务部数据显示，今年“十一”黄金周期间，大众化消费成为节日市场突出亮点。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约9,750亿元人民币，比去年同期增长12.1%。

--《中国数据观测》三季度GDP成长率料放缓至7.3%，政策面存持续宽松要求

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

--《中国数据观测》9月新增人民币贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元，9月末M2同比增速 基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增长有一定正面效应。

--《中国数据观测》9月出口料重现双位数增长，贸易顺差维持高位

最新路透调查结果显示，受外需改善及去年同期基数偏低影响，中国9月出口有望恢复双位数的增长速度，而进口则难有起色，这可能使贸易顺差扩大并继续保持在纪录高位附近。接受调查的20位分析师调查中值显示，9月出口和进口料分别同比增长11.8%和-2.7%， 当月贸易顺差料达410亿美元。

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--《独家新闻》中国拟将银行间外汇市场参与主体扩大至券商等非银机构

两位消息人士周三对路透表示，中国国家外汇管理局正计划扩大银行间外汇市场参与主体，拟将会员范围扩大至券商、保险、信托等非银行金融机构。

--中国外汇：坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键--外管局长

中国国家外汇管理局局长易纲撰文称，坚持把防范跨境资金流动冲击作为外汇管理的关键。建立完善新的国际收支和跨境资本流动风险监测预警指标体系，探索新形势下新的风险应急管理手段和政策工具。

--中国央行：正研究RQDII制度，允许机构以人民币投资海外市场--官员

中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示，央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者(RQDII)制度，这项机制将允许机构投资者以人民币直接投资海外市场；并将推动建立合格境内个人投资者(QDII2)机制，允许个人投资境外市场。

--《分析》公开市场延续量稳价平操作，中国货币政策偏宽松基调难改

四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

--中国金融：防民间金融交叉感染风险，推广民间融资备案管理--央行官员

上海证券报周三引述中国人民银行副行长潘功胜称，民间金融是把双刃剑，特别要注意民间金融和正规金融体系之间的风险交叉传染，将总结推广民间融资备案管理等试点经验。

--中港个股：交通银行完成首单境外二级资本债券发行

按资产计中国第五大银行--交通银行周二晚宣布，近日完成境外二级资本债券发行，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具。

--中国金融：上海自贸区金融扶持政策可在深圳前海试验和落地--报载

上海自贸区的金融创新有望在国内被进一步复制。中国证券报周四引述来自深圳市金融办的消息报导称，已在上海自贸区实施的金融扶持政策，可在深圳前海试验和落地。

--中国保险：保监会放开投连险非标投资限制，但禁止开展通道业务--报载

投资风格相对保守的保险资金，也在逐步放开对非标资产的配置限制。上海证券报周四报导，中国保监会近期下发相关文件征求业内意见，明确强调投连险的投资品种可以包括：虽不具有公开交易市场但具有稳定收益预期的非标准化债权资产。

--中国金融：农行联手伦敦证交所，拟推首款人民币GDR--报载

第一财经日报周五报导称，中国农业银行正与伦敦证券交易所集团合作推出人民币GDR产品，以在跨境人民币产品方面寻求突破。农行并已联合部分券商成立专门的工作组，对该项业务进行推动。

--中国债市：9月托管量增2,681亿元，基金取代银行单月增量居首--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额28.27万亿元人民币，当月增加2,680.52亿元，结束此前连续三月逾3,000亿元的高增长势头。

--中国基金：9月QFII A股基金升3.27%，逊于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，9月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升3.27%，逊于国内股票型基金。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：限贷松绑超预期，或将全面利好供需两端--中指院报告

中国指数研究院周四提供的报告称，央行放松限贷加强信贷支持力度，限贷松绑超预期，改善及部分投资需求释放，增强市场向好信心，或将全面利好供需两端。

--中港个股：建行出台房贷新政执行细则，明确首套房利率可打七折

在中国央行发布“认贷不认房”新政后，国内第二大银行--建设银行周四出台执行细则明确，对于贷款购买首套自住房的家庭，贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。

--中国房地产：北京普通住宅认定标准周三起放宽，五环内总价上限468万元

随着中国房贷政策的松动，北京从周三起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

--中港个股：万科前9月销售金额约1,490.6亿元，同比增长16%

中国最大房地产企业--万科周四公告称，前九个月公司累计实现销售面积1,263.8万平方米，销售金额1,490.6亿元人民币，同比分别增长15%和16%。

--《独家新闻》中国和欧盟接近达成解决电信贸易争端的协议--消息

了解情况的消息人士透露，中国和欧盟接近在月底达成一项协议，以解决长期以来的电信贸易争端，两大贸易伙伴间争议最大的一个问题可能得以了结。

--中国个股：11超日债本息有望全额受偿,高收益债料迎来投资利好