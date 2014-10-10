《汇市简讯》欧洲开盘：增长忧虑盛行

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0555 GMT
* 澳元/美元跌0.06%，澳元/日圆下滑0.13%，欧元/美元走高0.1，美元/日圆走低0.06%
* 日经指数降1.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.57%，美国原油期货下跌2.17%，10年期美国公债收益率为2.3160%
* 英国独立党以明显优势赢得议会首个席位
* 德国央行总裁魏德曼称，将在G20会议上继续警示财政风险
* 澳洲煤企敦促政府出面，向中国争取煤炭出口免税待遇 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。