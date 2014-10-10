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市场报道 | 2014年 10月 10日 星期五 14:04 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：增长忧虑盛行

0555 GMT

* 澳元/美元跌0.06%，澳元/日圆下滑0.13%，欧元/美元走高0.1，美元/日圆走低0.06%

* 日经指数降1.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.57%，美国原油期货下跌2.17%，10年期美国公债收益率为2.3160%

* 英国独立党以明显优势赢得议会首个席位

* 德国央行总裁魏德曼称，将在G20会议上继续警示财政风险

* 澳洲煤企敦促政府出面，向中国争取煤炭出口免税待遇 (完)

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