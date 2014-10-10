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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 14:13 BJT

印尼央行：副总裁称卢比兑美元在11,600至11,900有助于出口

路透雅加达10月10日 - 印尼央行副总裁Mirza Adityaswara重申央行观点，即卢比兑美元汇价在11,600-11,900左右有助于出口。

这位副总裁在9月19日发表过同样言论，当时卢比汇价约报11,900。

此后卢比 走软，周三触及2月以来最低水准，周五最新报12,195。

周一印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，央行准备进行“慎重干预”，使印尼卢比汇率保持在合理区间内。 (完)
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