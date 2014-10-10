中国房地产：北京楼市限购政策现阶段不会退出--市住建委

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 针对中国首都北京的楼市限购政策将要退出的消息，北京本地报纸新京报周五援引北京市住建委称，房地产限购政策现阶段仍将继续执行，不会退出。 北京市住建委相关负责人表示，北京作为特大型城市，从首都功能定位和人口资源环境可持续发展的需要出发， 该位人士称，北京刚刚实施的“普通住房认定标准调整”，使得享受税收优惠政策的普通住宅覆盖面扩大，已起到了支持普通家庭购买中小户型，减轻百姓购房的税费负担的作用。
北京已宣布自10月8日起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策 。
由于楼市低迷，中国逾40多个采取限购的城市都已悄然松绑。截止到目前，全国仅有北京、上海、广州、深圳、三亚五个城市仍在执行限购。
根据中国指数研究院发布的2014年9月十大城市房地产价格指数，十大城市中，七个城市的综合指数（新房）环比下跌，其中杭州下跌2.16%，跌幅最大。同比来看，五个城市综合指数上涨，北京仍为涨幅最大的城市，上涨3.75%。 （完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。