中国房地产：北京楼市限购政策现阶段不会退出--市住建委

路透北京10月10日 - 针对中国首都北京的楼市限购政策将要退出的消息，北京本地报纸新京报周五援引北京市住建委称，房地产限购政策现阶段仍将继续执行，不会退出。 北京市住建委相关负责人表示，北京作为特大型城市，从首都功能定位和人口资源环境可持续发展的需要出发， 该位人士称，北京刚刚实施的“普通住房认定标准调整”，使得享受税收优惠政策的普通住宅覆盖面扩大，已起到了支持普通家庭购买中小户型，减轻百姓购房的税费负担的作用。

北京已宣布自10月8日起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策 。

由于楼市低迷，中国逾40多个采取限购的城市都已悄然松绑。截止到目前，全国仅有北京、上海、广州、深圳、三亚五个城市仍在执行限购。