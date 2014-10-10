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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 14:20 BJT

日本股市：日经指数触及两个月新低，受全球经济形势和油价下跌拖累

路透东京10月10日 - 日股日经指数周五连续第四日下跌，并触及两个月新低，因有关全球经济形势的忧虑打压股市，原油价格下跌也冲击石油类股。

日经指数 收盘跌1.2%，至15,300.55点，为8月13日以来最低收盘位。本周该指数累计下跌2.6%。

日本股市周一因适逢公共假日休市。

石油类股表现不佳，日本国际石油开发帝石 挫跌4.9%，Japan Petroleum Exploration Co 下跌1.8%。之前布兰特原油期货在周五盘中下跌近2美元，跌破每桶89美元，创2010年以来新低。

日本迅销(Fast Retailing) 逆势上扬，涨1.7%，之前该公司表示，预计未来一年营业获利将增长逾三分之一。

东证股价指数 跌1.4%至1,243.09点，JPX-日经400指数 跌1.4%至11,306.62点。(完)
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