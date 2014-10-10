版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 14:29 BJT

韩国股市：收跌，德国数据不佳引发全球经济成长忧虑

路透首尔10月10日 - 韩国股市周五收低，在尾盘时触及的近七个月低位略上方徘徊，因德国经济数据疲弱令市场担心全球经济成长放缓。

韩股综合股价指数(KOSPI) 下跌1.24%，收在1,940.24点。本周该指数下跌1.8%。

韩国金融市场周四因假日休市。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐