路透基点：五家银行为工银租赁发起3.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港10月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，五家牵头行兼簿记行周四为工银租赁发起3.5亿美元的三年期境内贷款。

这五家银行分别为：中国信托银行、富邦银行(中国)、渣打银行、永亨银行和永隆银行。其中渣打银行是额度代理行。

本贷款包括2.5亿美元的A部分和1亿美元的B部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码25个基点。

银行受邀以三个层级参贷：

承贷3,000万美元及以上，获牵头行头衔，综合收益为270个基点，有50个基点的前端费；

承贷2,000-2,900万美元，获主办行头衔，综合收益266个基点，前端费40个基点；

承贷1,000-1,900万美元，获安排行头衔，综合收益263个基点，前端费30个基点。

贷款在两年的宽限期之后，分三次每半年不等额偿还，其中第1-2期各偿还15%，第三期偿还70%。

资金用作一般企业用途。

银行答复期限为11月6日，预定11月14日签约。

借款人之前的两笔贷款于今年5月签署，由工银租赁提供担保，一笔为子公司ICBCIL Finance Co Ltd的3亿美元三年期可转让定期贷款，另一笔为Sky High XXIV Leasing Co Ltd的1.65亿美元八年期飞机融资。

1.65亿美元贷款的参贷银行包括：法国巴黎银行新加坡分行、澳洲联邦银行(CBA)新加坡分行、德国巴登符腾堡州银行和日本农林中央金库。

工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁业务。穆迪对该公司评级为A3，标普给予A-评级。(完)