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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 14:44 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在云区顶端的技术性卖压或加大

路透10月10日 - 0617GMT

* 有跌向8月所及2014年迄今低点135.73的空间

* 转换线和基准线呈现偏空排列

* 日线云区上方或下方的假性突破，使该交叉盘交易更加复杂

* 我们已下调了卖价至137.40

* 寄望137.51的云区顶端将抑制涨势

* 图表：link.reuters.com/puh23w(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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