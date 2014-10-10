中国货币市场：宁夏银行等公布今年同业存单额度，全国累计13,866亿

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海10月10日 - 中国宁夏银行、北京农商行以及海盐农村信用合作联社三家机构公告，今年同业存单额度分别为5亿元人民币、100亿元和5亿元。至此，累计已有67家银行披露年度计划，规模总计达13,866亿元。
上述银行主体评级依次为AA、AA+和A。另外，中国货币网信息显示，目前共有70家银行获得同业存单发行资格。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
临商银行 15
金华银行 10
九江银行 50
河北银行 20
大连农村商业银行 20
贵阳银行 100
桂林银行 20
江苏海门农商行 20
青岛银行 50
西安银行 100
杭州联合银行 20
东亚银行(中国) 30
江苏江南农村商业银行 50
鹿城农商银行 8
成都银行 60
乐清农村商业银行 5
浙江富阳农村合作银行 10
包商银行 80
汉口银行 50
德阳银行 15
兰州银行 30
顺德农商行 50
乐山市商业银行 20
齐鲁银行 20
广州农村商业银行 50
温州龙湾农商行 3
温州瓯海农商行 6
南浔农商行 1
余姚农村合作银行 3
上饶银行 20
浙江萧山农村合作银行 10
富邦华一银行 50
宁夏银行 5
北京农商行 100
海盐农村信用合作联社 5
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合计 13,866
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看细节，请点选中国货币网 here (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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