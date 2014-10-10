香港个股：房地产民企雅居乐突然停止供股，境外美元债大跌

路透香港10月10日 - 主要业务集中在中国内地的民营房地产企业--雅居乐 周五称，在发出有关公司内幕消息的公告前，公司的供股将不能按此前公告的时间表进行。

评级公司标准普尔也于周四将该公司评级从“BB”调降至“BB-”，债务评级则列入负面信用观察名单。

受此消息影响，该公司两支海外美元债价格迅速下跌，收益率跳升。其中预计2017年4月到期的七年期债券 收益率报13.72%；预计2019年2月到期的五年期债券 收益率报17.8%。

“将上述评级列入负面信用观察名单，反映了公司日益加剧的信息披露和再融资风险，”标普在调降评级的报告中指出。

标准普尔信用分析师林智洋表示，“我们认为雅居乐股票暂停交易时间将延续到下周。我们认为，该公司股票在拟配售股权后立即长期暂停交易、以及管理层不公布额外信息，将打击投资者信心并影响股权配售的完成。我们尚未从雅居乐获得任何有关此次股权配售进程的信息。”

国内媒体此前报导称，雅居乐的业务与因贪腐而下马的中央前政治局常委周永康有关系。但公司已对此作出澄清。

雅居乐地产上月曾宣布，建议进行5:1供股，集资近27.9亿港元用于为现有债务再融资及作为公司的一般营运资金。