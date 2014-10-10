香港个股：房地产民企雅居乐突然停止供股，境外美元债大跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港10月10日 - 主要业务集中在中国内地的民营房地产企业--雅居乐 周五称，在发出有关公司内幕消息的公告前，公司的供股将不能按此前公告的时间表进行。
评级公司标准普尔也于周四将该公司评级从“BB”调降至“BB-”，债务评级则列入负面信用观察名单。
受此消息影响，该公司两支海外美元债价格迅速下跌，收益率跳升。其中预计2017年4月到期的七年期债券 收益率报13.72%；预计2019年2月到期的五年期债券 收益率报17.8%。
“将上述评级列入负面信用观察名单，反映了公司日益加剧的信息披露和再融资风险，”标普在调降评级的报告中指出。
标准普尔信用分析师林智洋表示，“我们认为雅居乐股票暂停交易时间将延续到下周。我们认为，该公司股票在拟配售股权后立即长期暂停交易、以及管理层不公布额外信息，将打击投资者信心并影响股权配售的完成。我们尚未从雅居乐获得任何有关此次股权配售进程的信息。”
国内媒体此前报导称，雅居乐的业务与因贪腐而下马的中央前政治局常委周永康有关系。但公司已对此作出澄清。
雅居乐地产上月曾宣布，建议进行5:1供股，集资近27.9亿港元用于为现有债务再融资及作为公司的一般营运资金。
该公司股票已自10月3日起停牌，停牌前收报4.77港元。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。