全球金市：现货金守住涨幅，有望录得近四个月来最佳周度表现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
"在美联储会议记录发布后受市场人气支撑，我认为金价短期内会在1,220美元左右，"金瑞期货驻深圳贵金属分析师陈敏在提及美联储时表示。
“(黄金)可能会测试1,240美元的阻力位，但年底前也可能跌破1,200美元。”
周三公布的美联储会议记录，令投资者认为美联储不急于收紧政策。
美元回软、德国经济数据疲弱以及国际货币基金组织(IMF)本周下调经济成长预估，也让投资者涌向金市。
实货市场上，上海黄金交易所的中国黄金溢价 持稳在每盎司5-6美元左右，表明了中国的买兴。
中国因国庆长假休市一周，但市场重启交易后，为实货市场提供了急需的支撑。
印度需求亦将因节日和婚礼季上升。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1223.2 -0.55 -0.04
现货银 17.28 -0.02 -0.12
现货铂金 1259.25 -4.35 -0.34
现货钯金 791.25 0.55 0.07
COMEX期金 1223.6 -1.7 -0.14
COMEX期银 17.31 -0.108 -0.62
汇率
欧元/美元 1.2685
美元指数 85.564
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林/张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。