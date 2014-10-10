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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 15:23 BJT

全球金市：现货金守住涨幅，有望录得近四个月来最佳周度表现

"在美联储会议记录发布后受市场人气支撑，我认为金价短期内会在1,220美元左右，"金瑞期货驻深圳贵金属分析师陈敏在提及美联储时表示。

“(黄金)可能会测试1,240美元的阻力位，但年底前也可能跌破1,200美元。”

周三公布的美联储会议记录，令投资者认为美联储不急于收紧政策。

美元回软、德国经济数据疲弱以及国际货币基金组织(IMF)本周下调经济成长预估，也让投资者涌向金市。

实货市场上，上海黄金交易所的中国黄金溢价 持稳在每盎司5-6美元左右，表明了中国的买兴。

中国因国庆长假休市一周，但市场重启交易后，为实货市场提供了急需的支撑。

印度需求亦将因节日和婚礼季上升。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1223.2 -0.55 -0.04

现货银 17.28 -0.02 -0.12

现货铂金 1259.25 -4.35 -0.34

现货钯金 791.25 0.55 0.07

COMEX期金 1223.6 -1.7 -0.14

COMEX期银 17.31 -0.108 -0.62

汇率

欧元/美元 1.2685

美元指数 85.564

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/洪曦; 审校 艾茂林/张若琪)
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