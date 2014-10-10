德国经济：德国未来几个月的出口前景仍将非常受限--经济部

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林10月10日 - 德国经济部周五表示，德国在未来几个月的出口前景仍然非常受限，因全球需求疲弱并且欧元区增长停滞，但德国强劲的就业市场和收入保障将支撑消费者需求。
“未来数月的出口增长将非常受限，”经济部报告指出，并称强劲的就业市场、收入上升及物价稳定，意味着民间消费将继续发挥正面作用。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。