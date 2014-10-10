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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 15:31 BJT

德国经济：德国未来几个月的出口前景仍将非常受限--经济部

路透柏林10月10日 - 德国经济部周五表示，德国在未来几个月的出口前景仍然非常受限，因全球需求疲弱并且欧元区增长停滞，但德国强劲的就业市场和收入保障将支撑消费者需求。

“未来数月的出口增长将非常受限，”经济部报告指出，并称强劲的就业市场、收入上升及物价稳定，意味着民间消费将继续发挥正面作用。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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