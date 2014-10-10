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市场报道 | 2014年 10月 10日 星期五 15:22 BJT

欧洲个股：宝马汽车9月销量增6.1%，受欧、亚和美国需求劲增推动

路透柏林10月10日 - 德国宝马汽车(BMW) 周五表示，其核心豪车品牌9月销量增长6.1%，受欧洲、亚洲和北美需求劲增推动。

宝马汽车表示，乘用车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV)交货量从上年同期的158,017辆增至167,584辆，超过德国竞争对手奥迪Audi 和奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) 。

该公司今年前九个月汽车销量增9.1%至132万辆。宝马集团汽车销量在前三个季度增6.5%，至创纪录的153万辆，其中包括迷你(Mini)和劳斯莱斯(Rolls-Royce)等品牌。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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