欧洲个股：宝马汽车9月销量增6.1%，受欧、亚和美国需求劲增推动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透柏林10月10日 - 德国宝马汽车(BMW) 周五表示，其核心豪车品牌9月销量增长6.1%，受欧洲、亚洲和北美需求劲增推动。
宝马汽车表示，乘用车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV)交货量从上年同期的158,017辆增至167,584辆，超过德国竞争对手奥迪Audi 和奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) 。
该公司今年前九个月汽车销量增9.1%至132万辆。宝马集团汽车销量在前三个季度增6.5%，至创纪录的153万辆，其中包括迷你(Mini)和劳斯莱斯(Rolls-Royce)等品牌。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。