《汇市简讯》欧元/美元将有大量期权到期，料提供支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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* 或将在1.2650-1.2725区间波动，100/200小时移动均线将在1.2660/1.2636提供支撑
* 有所走软，但下档受限于市场人气和期权操作
* 期权将在以下价位水平到期：1.2600-05、1.2650、1.27和1.2735-45
* 美元指数料结束持续12周连涨
* 图表：1) link.reuters.com/zuh23w
* 2)link.reuters.com/byh23w(完) (编译 王颖；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。