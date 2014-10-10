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市场报道 | 2014年 10月 10日 星期五 15:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元将有大量期权到期，料提供支撑

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* 或将在1.2650-1.2725区间波动，100/200小时移动均线将在1.2660/1.2636提供支撑

* 有所走软，但下档受限于市场人气和期权操作

* 期权将在以下价位水平到期：1.2600-05、1.2650、1.27和1.2735-45

* 美元指数料结束持续12周连涨

* 图表：1) link.reuters.com/zuh23w

* 2)link.reuters.com/byh23w(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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