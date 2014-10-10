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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 15:53 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，德国经济数据加深全球成长疑虑

0715GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.1%至每吨6,645.75美元，上日收高1.3%。

10月2日时，LME期铜曾触及五个月低点每吨6,600美元。

上海期交所主力12月期铜合约 逆转稍早涨幅，下滑0.69%，报每吨47,240元人民币。

中国国内需求疲弱，可能造成9月进口、投资和零售销售的成长降至数月或多年低点，或让市场怀疑决策层是否应该采取更多措施应对经济放缓。中国贸易数据将在周一公布。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高官周四表示， 联储可能会在明年年中开始升息，但两人均表示具体升息时间取决于经济状况。 。这加剧了有关流动性问题的担忧。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 张涛/杜明霞)
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