马来西亚经济：政府预计明年经济成长持稳在5-6%--经济报告

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
虽然马来西亚经济成长情况显得比较强劲，但政府与家庭负债水平较高却让投资者感到担心。
纳吉布在报告的前言中表示，政府仍然承诺在2020年实现预算平衡，坚持2015年把赤字与GDP之比从今年的3.5%降至3.0%的计划。
政府表示，坚持其自定的明年债务与GDP之比的55%上限，并预期今年将会从2013年的54.7%降至52.8%。
报告称，预计2015年通胀率从2014年的3.3%上升至4.0-5.0%。随着国内价格压力消退，预计2016年通胀率下降。
出口增长2015年预计会从今年的6%放缓到3.2%。进口增长率预计从今年的4.3%上升至5.3%。
贸易顺差2015年预计从今年的856亿马币缩窄至741亿马币。经常帐盈余预计从539亿马币降至490亿马币。(完)
(编译 田建华/张涛；审校 李春喜/艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。