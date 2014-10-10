马来西亚经济：政府预计明年经济成长持稳在5-6%--经济报告

虽然马来西亚经济成长情况显得比较强劲，但政府与家庭负债水平较高却让投资者感到担心。

纳吉布在报告的前言中表示，政府仍然承诺在2020年实现预算平衡，坚持2015年把赤字与GDP之比从今年的3.5%降至3.0%的计划。

政府表示，坚持其自定的明年债务与GDP之比的55%上限，并预期今年将会从2013年的54.7%降至52.8%。

报告称，预计2015年通胀率从2014年的3.3%上升至4.0-5.0%。随着国内价格压力消退，预计2016年通胀率下降。

出口增长2015年预计会从今年的6%放缓到3.2%。进口增长率预计从今年的4.3%上升至5.3%。

贸易顺差2015年预计从今年的856亿马币缩窄至741亿马币。经常帐盈余预计从539亿马币降至490亿马币。(完)