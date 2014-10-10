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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 16:09 BJT

中国个股：上汽集团9月汽车销量49.25万辆，同比增速8.3%

路透上海10月10日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周五发布产销快报，9月旗下各家企业共实现汽车销量49.25万辆，较去年同期的45.48万辆同比增长8.3%.

前九月，上汽集团累计实现销量418.74万辆，同比增长10.75%。

在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用9月销售16.44万辆，前九个月累计销售126.43万辆，同比增长8.92%；上海大众当月销售14.5万辆，前九个月累计销售134.85万辆，同比增15.89%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车 的合资公司。

上汽集团今日收报17.60元人民币，跌2.6%，近一个月累计下跌3.06%。(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站 here (发稿 林琦；审校 张喜良)
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