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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 16:12 BJT

人民币衍生品：外汇期权隐含波动率本周自高位稍回落，“占中”影响式微

路透北京10月10日 - 中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周较节前高位稍有回落，因香港“占中”事件影响逐步消弭。交易人士并预计，境内外汇期权隐含波动率短期有可能继续回落。

受“占中”事件影响，10月初时离岸CNH市场出现明显贬值，其期权隐含波动率一度带动境内对应波动率上升。节后境内中间价保持强势，且国际美元指数回落，使在岸和离岸人民币汇率基本回升到节前水平持续窄幅波动。

“（境内波动率）节前受CNH波动率带动上涨。CNH整条曲线都走高了，香港‘占中’影响不小。”一外资行交易员并称，目前境内外的波动率都稍稍回落。

北京时间15:34时，境内美元兑人民币一年期平价期权隐含波动率 报价在2.400/600，日内多数时间报价水平较节前9月30日时2.380/630稍做回落，但较之9月26日的2.200/500明显上行。

多位交易员认为，短期来看国内外政经信号杂乱，人民币多空因素并存。但中间价保持相对强势的窄幅波动，从盘面走势来看监管层维稳意图也较为明显，近期人民币汇率有可能保持横向的窄幅整理趋势，上下方波动空间有限，这会使期权波动率逐步回落。

中国人民币兑美元 周五在贬值一侧震荡。中间价微幅回落，结束三天连涨势头，即期价格在境外CNH带动下走贬。进入四季度后，市场结汇力道不减，近期结购汇力量相对均衡。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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