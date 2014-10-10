人民币衍生品：外汇期权隐含波动率本周自高位稍回落，“占中”影响式微

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周较节前高位稍有回落，因香港“占中”事件影响逐步消弭。交易人士并预计，境内外汇期权隐含波动率短期有可能继续回落。
受“占中”事件影响，10月初时离岸CNH市场出现明显贬值，其期权隐含波动率一度带动境内对应波动率上升。节后境内中间价保持强势，且国际美元指数回落，使在岸和离岸人民币汇率基本回升到节前水平持续窄幅波动。
“（境内波动率）节前受CNH波动率带动上涨。CNH整条曲线都走高了，香港‘占中’影响不小。”一外资行交易员并称，目前境内外的波动率都稍稍回落。
北京时间15:34时，境内美元兑人民币一年期平价期权隐含波动率 报价在2.400/600，日内多数时间报价水平较节前9月30日时2.380/630稍做回落，但较之9月26日的2.200/500明显上行。
多位交易员认为，短期来看国内外政经信号杂乱，人民币多空因素并存。但中间价保持相对强势的窄幅波动，从盘面走势来看监管层维稳意图也较为明显，近期人民币汇率有可能保持横向的窄幅整理趋势，上下方波动空间有限，这会使期权波动率逐步回落。
中国人民币兑美元 周五在贬值一侧震荡。中间价微幅回落，结束三天连涨势头，即期价格在境外CNH带动下走贬。进入四季度后，市场结汇力道不减，近期结购汇力量相对均衡。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。