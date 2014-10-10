《路透晚报》--10月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及两个月新低，受全球经济形势和油价下跌拖累

日股日经指数周五连续第四日下跌，并触及两个月新低，因有关全球经济形势的忧虑打压股市，原油价格下跌也冲击石油类股。日经指数收盘跌1.2%，至15,300.55点，为8月13日以来最低收盘位。本周该指数累计下跌2.6%。东证股价指数跌1.4%至1,243.09点，JPX-日经400指数跌1.4%至11,306.62点。

--中国股市：沪综指收跌结束八连涨，外围市场拖累回调压力有所加大

中国股市沪综指收跌结束八连涨，受外围市场拖累，大盘回调压力有所加大。分析师指出，短期股指继续上攻2,400点难度较大，因诸多利好因素均已兑现，且预期不佳的9月份宏观数据和上市公司三季度季报也将陆续披露，经济指标与公司业绩将对大盘形成考验。

沪综指收报2,374.54点，跌14.831点或0.62%；该指数本周累计上涨0.45%。上证A股今日成交1,920亿元人民币，上日为2,000亿元。沪深300指数收报2,466.789点，跌0.61%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,465.8点，跌0.51%，成交690,744手。

--香港股市：收低近2%，全球经济忧虑和本地示威活动均带来压力

香港股市下跌近2%，因全球股票市场疲弱以及本地民主示威活动存在突然升温的可能。恒生指数挫跌1.9%，收在23,088.54点。恒生国企指数下跌1.7%。

--全球汇市：美元结束创纪录涨势，之前美联储对强势美元释出警告

美元小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储决策者对美元强势发出警告。美元指数在五个月内大涨约10%，上周五触及四年高位86.747后，已经回落逾1%，并且可能录得逾一年来最大单周降幅。欧元/美元下跌0.2%，报1.2666美元。

--欧元债市：美联储淡化会议记录暗示，欧元区公债收益率由低点反弹

欧元区公债收益率(殖利率)由纪录低点反弹，此前美联储官员暗示可能在明年年中升息，这使得投资者解除一些针对近零利率会持续更久的押注。德国、法国、西班牙、奥地利和比利时等国的公债收益率周四均触及纪录低点，此前美联储公布的最新会议记录暗示央行并不急于升息。德国10年期公债收益率回升2个基点至0.92%。

--金属期市：伦敦期铜下滑，德国经济数据加深全球成长疑虑

伦敦期铜下滑，周线料以接近持平，金属市场前景原本已受全球经济成长疑虑压抑，德国经济数据恶化，令此一疑虑增温。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.04%至每吨6,650.25美元，上日收高1.3%。上海期交所主力12月期铜合约逆转稍早涨幅，下滑0.69%，报每吨47,240元人民币。

--国际油市：布兰特原油续跌失守89美元大关，创2010年以来低位

布兰特原油期货挫跌近2美元，跌至每桶89美元下方，创2010年以来最低，石油供应增加及全球经济前景弱化，令油价扩大已延续数月的跌势。0837GMT，布兰特原油11月期货跌1.1美元至每桶88.95美元，稍早一度跌至2010年12月以来最低88.11美元。美国11月原油期货下跌1.50美元，报每桶84.28美元，盘中一度触及日低83.59美元，即2012年7月以来最低水准。该合约又名西德克萨斯中质油(WTI)。布兰特原油料连续第三周周线下跌；WTI也可能周线收跌近7%，录得2012年6月以来最大周线跌幅。

--全球金市：现货金下跌，上日触及两周半高位

现货金下跌，上个交易日触及两周半高位1,233.20美元，因股市下跌以及对全球经济日益增长的忧虑给黄金带来避险买盘。0835GMT，现货金跌至每盎司1,218.70美元。