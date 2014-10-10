路透基点：合迪股份再返联贷市场，寻求20亿台币循环贷--TRLPC

路透香港10月10日 - 据汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，合迪股份有限公司重返联贷市场，寻求20亿台币(6,600万美元)三年期循环贷。该公司七个月前签署一笔24亿台币贷款。

这笔新贷款由台湾土地银行牵头，利率为较台湾银行同业拆款利率(Taibor)加码75个基点，税前保底利率为1.7%。

承贷5亿台币或以上的银行，获簿记行头衔，有15个基点的前端费；承贷3-4.99亿台币的银行任联合安排行，前端费9个基点；承贷1-2.99亿台币的一般参贷行，前端费为3个基点。于10月13日之前作出参贷承诺的银行，将获得2个基点的优惠费率。

资金将用来为借款人在2012年1月获得的15亿台币三年期循环贷作再融资，以及用作营运资本。

银行回复截止日期是10月17日。

合迪股份2014年3月签署24亿台币三年期循环贷，利率为较二级市场商票利率加码80个基点。牵头行兼簿记行为台湾土地银行，另外九家银行参贷。

合迪股份是中租迪和股份有限公司的子公司，面向建筑和运输业的中小企业公司提供分期融资服务。

与此同时，中租控股旗下的仲利国际租赁有限公司寻求15亿元人民币(2.44亿美元)境外贷款。该笔贷款牵头行为澳新银行(澳盛银行,ANZ)，贷款分两批，A部分为三年期贷款，B部分为五年期贷款。A、B部分利率分别较三个月或六个月港元香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点和170个基点。(完)