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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 16:27 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月10日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：最初继续涨至1.2791，之后涨势停止并回吐涨幅。但目前为止，这种下跌(且鉴于基本的看空看法和布仓情况，将来还将屡有下跌)仍贴着“调整性”标签，且未来仍将如此，直至跌破1.2583，这是启动新一轮跌势并指向1.2210一线的触发点。但若想保持这种“调整性”，跌至1.2627之前应有买盘发力。

美元/日圆：最初下行并低至107.53，之后有所反弹。但鉴于高点仍在下移，必须高度重视下行压力以及破位下行的可能。若回到之前的楔形区域，显然可能刺激卖盘更加踊跃。考虑到商品期货交易委员会(CFTC)报告的极端仓位情况，一旦开始下滑，市场将涌现大量卖盘。

欧元/瑞典克朗：昨日成功收在9.1300/1440阻力区间上方，从而使9.2240走入视线。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2658 1.2690 -0.25 -7.91 1.3745

美元/日圆 108.09 107.83 +0.24 +2.65 105.30

欧元/日圆 136.83 136.84 -0.01 -5.39 144.63

美元/瑞郎 0.9559 0.9542 +0.18 +7.07 0.8928

英镑/美元 1.6051 1.6118 -0.42 -3.05 1.6556

美元/加元 1.1211 1.1183 +0.25 +5.56 1.0620

澳元/美元 0.8713 0.8778 -0.74 -2.24 0.8913

新西兰元/美元 0.7812 0.7864 -0.66 -4.80 0.8206

欧元/瑞郎 1.2102 1.2110 -0.07 -1.38 1.2271

欧元/英镑 0.7886 0.7874 +0.15 -4.95 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1545 9.1635 -0.10 +3.47 8.8474

美元/挪威克朗 6.5299 6.4729 +0.88 +7.64 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 王颖；审校 田建华)
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