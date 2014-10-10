《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦10月10日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：最初继续涨至1.2791，之后涨势停止并回吐涨幅。但目前为止，这种下跌(且鉴于基本的看空看法和布仓情况，将来还将屡有下跌)仍贴着“调整性”标签，且未来仍将如此，直至跌破1.2583，这是启动新一轮跌势并指向1.2210一线的触发点。但若想保持这种“调整性”，跌至1.2627之前应有买盘发力。
美元/日圆：最初下行并低至107.53，之后有所反弹。但鉴于高点仍在下移，必须高度重视下行压力以及破位下行的可能。若回到之前的楔形区域，显然可能刺激卖盘更加踊跃。考虑到商品期货交易委员会(CFTC)报告的极端仓位情况，一旦开始下滑，市场将涌现大量卖盘。
欧元/瑞典克朗：昨日成功收在9.1300/1440阻力区间上方，从而使9.2240走入视线。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2658 1.2690 -0.25 -7.91 1.3745
美元/日圆 108.09 107.83 +0.24 +2.65 105.30
欧元/日圆 136.83 136.84 -0.01 -5.39 144.63
美元/瑞郎 0.9559 0.9542 +0.18 +7.07 0.8928
英镑/美元 1.6051 1.6118 -0.42 -3.05 1.6556
美元/加元 1.1211 1.1183 +0.25 +5.56 1.0620
澳元/美元 0.8713 0.8778 -0.74 -2.24 0.8913
新西兰元/美元 0.7812 0.7864 -0.66 -4.80 0.8206
欧元/瑞郎 1.2102 1.2110 -0.07 -1.38 1.2271
欧元/英镑 0.7886 0.7874 +0.15 -4.95 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1545 9.1635 -0.10 +3.47 8.8474
美元/挪威克朗 6.5299 6.4729 +0.88 +7.64 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王颖；审校 田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。