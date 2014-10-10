欧元/美元：最初继续涨至1.2791，之后涨势停止并回吐涨幅。但目前为止，这种下跌(且鉴于基本的看空看法和布仓情况，将来还将屡有下跌)仍贴着“调整性”标签，且未来仍将如此，直至跌破1.2583，这是启动新一轮跌势并指向1.2210一线的触发点。但若想保持这种“调整性”，跌至1.2627之前应有买盘发力。