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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 16:53 BJT

新兴汇市：亚洲新兴市场货币本周涨幅收窄，受累于全球经济增长忧虑

坡元兑美元 本周迄今上涨0.7%，印度卢比兑美元 上涨0.6%。

泰铢本周走强0.2%。

印尼卢比兑美元 逆势下跌，本周迄今跌0.3%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.00 107.84 -0.15 -2.52 105.28

坡元 1.2723 1.2715 -0.06 -0.72 1.2632

台币* 30.430 30.430 +0.00 -1.58 29.950

韩元 1070.75 1074.10 +0.31 -1.43 1055.40

泰铢 32.44 32.41 -0.09 +1.29 32.86

菲律宾披索 44.79 44.63 -0.35 -0.86 44.40

印尼卢比 12217.00 12180.00 -0.30 -0.47 12160.00

印度卢比 61.20 61.04 -0.26 +0.98 61.80

马币 3.2570 3.2440 -0.40 +0.57 3.2755

人民币 6.1302 6.1305 +0.00 -1.24 6.0539

* 台湾金融市场周五因假期休市。(完)

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