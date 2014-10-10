《中国债市每日综述》现券及IRS波动有限，机构静待宏观数据出炉

* 成交略显清淡，现券及利率互换均波动不大

* 今日一级新债招标对二级影响有限

* 机构交投积极性均不高，静待经济数据出炉

* 对资金面预期平稳，但需关注未来缴税影响

路透上海10月10日 - 中国银行间债市现券收益率及利率互换(IRS)周五均波动不大。交易员表示，继前几日现券收益率一波小幅反弹之后，今日走势暂趋稳，因9月及三季度宏观经济数据公布在即，机构观望居多交投积极性并不高；而今日一级新债需求一般对二级市场影响亦有限。

他们并称，目前宏观政策面宽松力度是否加码仍视经济基本面状况而定，考虑到前期债市收益率已累计不小跌幅，后市能否再下一城有待观察，料债市短期维持震荡偏强格局概率较大。

“(市场)很清淡，收益率也变动不大，”华南一银行交易员称，“没什么消息出来，大家又在观望了，得看看接下来数据怎样，估计数据也不会太好看。”

他并指出，目前来看，8月经济数据应该算是底部了，9月数据带动债市收益率再下一波的行情难度比较大；而且央行是否继续流动性宽松，也需要时间观察，因此经济和政策层面推动货币大幅宽松的动力并不大，料短期债市震荡格局或难打破。

路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速 放慢至7.3%。分析人士表示，这要求继续采取宽松财政和货币政策为经济提供支撑。

此外，今日新债方面对二级市场也影响不大。华南另一券商交易员表示，因最近交易盘参与一级投标不多，致今日进出口行新债需求偏弱，“不过对二级市场没啥影响，整体感觉市场上持观望态度的机构偏多。”

进出口银行下午招标的三年期固息增发债(剩余期限约两年)中标收益率为4.4530%，同时发行的七年期固息增发债中标收益率4.7191%；两期债投标倍数分别为2.10倍和1.96倍。

另据交易员透露，IRS全天波动幅度也在0.5-1bp(基点)之间，变化甚微。

四季度伊始，央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。

剩余期限约9.28年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6850%，上交易日尾盘为4.6800%。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.488元，较上日结算价涨0.002元。

**资金面需关注未来缴税影响**

银行间资金市场周五七天期回购利率小涨，而隔夜持稳。明日券商等机构正常休息，令部分隔夜需求被拉长到七天。总的来看，市场流动性依旧较为宽松，即使是抵押信用债，借入资金难度亦不大。

交易员认为，下周有100亿元人民币的可转债申购，加之15号(下周三)过后，缴税因素料逐步显效。在整体稳定预期下，资金面仍可能产生一定波动。

中国国庆节假期，各金融市场10月1日至10月7日休市。本周六(11日)，银行间市场因调休正常开市，而券商、基金等机构多正常休息。

华南一银行交易员称，以利率债为主要抵押品的银行类机构，借入资金依旧十分容易，“资金还是挺松的，基本想要的都能借得到。”

她并表示，目前市场对短期内资金预期仍稳定乐观。不过因下周有可转债发行，季度缴税影响也可能在下周后半段逐步发酵，需要密切关注。

浙能电力 将发行的100亿元A股可转债，网上网下申购日均为下周一(13日)。

上海一券商交易员指出，因明日券商正常休息，今日证交所回购利率涨势明显。考虑到下周有可转债及缴税，出于谨慎考虑，其所在机构会提前准备一些更长期限的资金，免得届时流动性出现紧张而措手不及。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,992.30亿元，上日为10,806.64亿元。其中，隔夜品种为6,700.90亿元，上日为8,511.53亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5562 2.5679 -1.17 6,700.90

七天 3.0689 3.0077 +6.12 2,929.93

14天 3.3220 3.3838 -6.18 206.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2050 3.0300 +217.50 34.82

七天 4.1200 3.1200 +100.00 4.83

14天 3.5500 3.5200 +3.00 0.35

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6100 2.6000 +1.00 --

七天 3.1800 3.0500 +13.00 --

14天 3.2600 3.3200 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5665 2.5623 +0.42 --

七天 2.9900 2.9860 +0.40 --

三个月 4.5350 4.5394 -0.44 --