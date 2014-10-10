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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 17:36 BJT

香港个股：徽商银行启动信贷资产证券化计划，规模最多80亿元人民币

路透香港10月10日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司 周五称，该公司获准启动信贷资产证券化计划，规模总计不超过80亿元人民币，并已完成首期发行。

该公司的声明称，该计划项下的资产池，由欠流动性但有未来现金流的资产如贷款组成。而发行的信贷资产支持证券年期将不超过三年，并将安排在国内银行间债市上市及买卖。

“董事会认为，本计划将可优化本行的信贷资产及促进建立长效机制以确保本行资本保持充足水平。”该行董事长李宏鸣在声明中称。

首期约30.9亿元的信贷资产支持证券已于9月24日完成发行，中诚信托担任受托人及发行人。徽商银行表示，是次发行所得款项净额用于加大中小企业贷款的投放力度，加大保障性住房贷款的投放力度以及扶持三农企业的发展。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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