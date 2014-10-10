香港个股：徽商银行启动信贷资产证券化计划，规模最多80亿元人民币

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港10月10日 - 以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行股份有限公司 周五称，该公司获准启动信贷资产证券化计划，规模总计不超过80亿元人民币，并已完成首期发行。
该公司的声明称，该计划项下的资产池，由欠流动性但有未来现金流的资产如贷款组成。而发行的信贷资产支持证券年期将不超过三年，并将安排在国内银行间债市上市及买卖。
“董事会认为，本计划将可优化本行的信贷资产及促进建立长效机制以确保本行资本保持充足水平。”该行董事长李宏鸣在声明中称。
首期约30.9亿元的信贷资产支持证券已于9月24日完成发行，中诚信托担任受托人及发行人。徽商银行表示，是次发行所得款项净额用于加大中小企业贷款的投放力度，加大保障性住房贷款的投放力度以及扶持三农企业的发展。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。