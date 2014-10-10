《全球汇市》美元结束创纪录涨势，之前美联储对强势美元释出警告

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，Juckes称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。
“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。
但尽管过去一周德国警讯不断，欧元兑美元仍可望创下六个月来最大周线涨幅。欧元/美元 周五下跌0.2%，报1.2666美元。
英镑兑美元 跌0.4%，至1.6060美元，反欧盟政党UKIP周五以压倒性票数赢得在国会的第一个民选席位，证明UKIP在明年全国大选将对两大主要政党构成威胁。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2666 1.2690 -0.19 -7.85 1.3745
美元/日圆 107.82 107.83 -0.01 +2.39 105.30
欧元/日圆 136.56 136.84 -0.20 -5.58 144.63
美元/瑞郎 0.9550 0.9542 +0.08 +6.97 0.8928
英镑/美元 1.6062 1.6118 -0.35 -2.98 1.6556
美元/加元 1.1199 1.1183 +0.14 +5.45 1.0620
澳元/美元 0.8714 0.8778 -0.73 -2.23 0.8913
新西兰元/美元 0.7817 0.7864 -0.60 -4.74 0.8206
欧元/瑞郎 1.2097 1.2110 -0.11 -1.42 1.2271
欧元/英镑 0.7876 0.7874 +0.03 -5.07 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1532 9.1635 -0.11 +3.46 8.8474
美元/挪威克朗 6.5136 6.4729 +0.63 +7.37 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/杜明霞/洪曦/蔡美珍/田建华/艾茂林)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。