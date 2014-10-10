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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 17:38 BJT

《全球汇市》美元结束创纪录涨势，之前美联储对强势美元释出警告

在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，Juckes称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。

“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。

但尽管过去一周德国警讯不断，欧元兑美元仍可望创下六个月来最大周线涨幅。欧元/美元 周五下跌0.2%，报1.2666美元。

英镑兑美元 跌0.4%，至1.6060美元，反欧盟政党UKIP周五以压倒性票数赢得在国会的第一个民选席位，证明UKIP在明年全国大选将对两大主要政党构成威胁。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2666 1.2690 -0.19 -7.85 1.3745

美元/日圆 107.82 107.83 -0.01 +2.39 105.30

欧元/日圆 136.56 136.84 -0.20 -5.58 144.63

美元/瑞郎 0.9550 0.9542 +0.08 +6.97 0.8928

英镑/美元 1.6062 1.6118 -0.35 -2.98 1.6556

美元/加元 1.1199 1.1183 +0.14 +5.45 1.0620

澳元/美元 0.8714 0.8778 -0.73 -2.23 0.8913

新西兰元/美元 0.7817 0.7864 -0.60 -4.74 0.8206

欧元/瑞郎 1.2097 1.2110 -0.11 -1.42 1.2271

欧元/英镑 0.7876 0.7874 +0.03 -5.07 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1532 9.1635 -0.11 +3.46 8.8474

美元/挪威克朗 6.5136 6.4729 +0.63 +7.37 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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