汽车产业：戴姆勒和中国北汽将扩大在华汽车产能

路透柏林10月10日 - 戴姆勒 和中国北京汽车IPO-BAC.SS决定深化双方的战略合作，其中包括更多奔驰车型进一步的本地化。

戴姆勒周五称，双方合作规模扩大约10亿欧元，并称合作协议是在李克强访问德国时签署的。

戴姆勒称，该协议是其到2015年在中国投资40亿欧元以扩大双方合资事业产能计划的一部分。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)