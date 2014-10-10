汽车产业：戴姆勒和中国北汽将扩大在华汽车产能

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林10月10日 - 戴姆勒 和中国北京汽车IPO-BAC.SS决定深化双方的战略合作，其中包括更多奔驰车型进一步的本地化。
戴姆勒周五称，双方合作规模扩大约10亿欧元，并称合作协议是在李克强访问德国时签署的。
戴姆勒称，该协议是其到2015年在中国投资40亿欧元以扩大双方合资事业产能计划的一部分。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。