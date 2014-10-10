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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 17:55 BJT

亚洲橡胶：全球经济疑虑拖累TOCOM期胶收跌2%，但周线录得涨幅

日股日经指数周五连四日下跌，触及两个月低点。

布兰特原油期货周五跌至89美元，接近四年低点。

美元/日圆周五持稳。

“一些上海投资人似乎赶在周末之前获利了结，因沪市在十一长假后连续两天上涨，”交易商称。

上海期交所1月期胶 下跌230元人民币，收在12,295元。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报143.2美分，下跌1.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 张涛/张若琪)
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