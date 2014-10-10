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市场报道 | 2014年 10月 10日 星期五 18:10 BJT

欧洲汇市：英国反欧盟党派首次赢得议会席位，加剧英镑跌势

某跨国银行的外汇交易员表示，“英镑受到的打击比其他货币略大一点，投资者肯定会考虑政治形势。”

英国独立党希望英国退出欧盟，并实施严格的移民限制。

目前民意广泛支持向右转，提高了英国可能投票决定退出欧盟的可能。英国首相卡梅伦承诺，如果获得连任，将在2017年前就此公投。(完)

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