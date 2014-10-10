CNH动态：国际美元回升致离岸人民币小幅走软，整体趋稳态势未改

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京10月10日 - 离岸人民币周五小幅走软，日内走势也弱于境内CNY价格。交易员称，CNH主要受国际美元回升影响，整体看节后趋稳的态势基本未变。
一外资行交易员认为，今天CNH似乎跟国际美元走势更为相近，午盘时CNH美元价格明显跟随国际美元走升。境内则受相对偏强的结汇压制，价格波动区间较窄。
“从这个区别来看，CNH还是更像国际化货币，而不像境内市场，定价权可能更多在监管层手里。”该交易员并称。
多位交易员认为，近期市场对于后市人民币汇率走势看法有偏空的倾向，但从中间价等信号来看中国监管层可能以维稳思维为主，下周需关注国际美元走势和中国经济数据情况。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议中表示，预期未来人民币汇率走势偏弱，主因美联储加息预期或令美元走强，新兴市场国家货币将因此走弱，人民币亦难以例外。
本地时间17:51，离岸人民币现汇 报6.1424，较上日下跌33个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2400/40，上日收盘在6.2275。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.59%左右。
全球汇市，美元周五小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储的政策制定者对美元的强势发出了警告。（完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。