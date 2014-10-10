CNH动态：国际美元回升致离岸人民币小幅走软，整体趋稳态势未改

路透北京10月10日 - 离岸人民币周五小幅走软，日内走势也弱于境内CNY价格。交易员称，CNH主要受国际美元回升影响，整体看节后趋稳的态势基本未变。

一外资行交易员认为，今天CNH似乎跟国际美元走势更为相近，午盘时CNH美元价格明显跟随国际美元走升。境内则受相对偏强的结汇压制，价格波动区间较窄。

“从这个区别来看，CNH还是更像国际化货币，而不像境内市场，定价权可能更多在监管层手里。”该交易员并称。

多位交易员认为，近期市场对于后市人民币汇率走势看法有偏空的倾向，但从中间价等信号来看中国监管层可能以维稳思维为主，下周需关注国际美元走势和中国经济数据情况。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议中表示，预期未来人民币汇率走势偏弱，主因美联储加息预期或令美元走强，新兴市场国家货币将因此走弱，人民币亦难以例外。

本地时间17:51，离岸人民币现汇 报6.1424，较上日下跌33个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2400/40，上日收盘在6.2275。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.59%左右。

全球汇市，美元周五小升，但或仍将以三个月来首度周线下滑来结束其创下纪录的连涨态势，此前美联储的政策制定者对美元的强势发出了警告。（完）

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