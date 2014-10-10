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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 18:20 BJT

埃博拉疫情：在马其顿去世的英国人不太可能感染上埃博拉--官员

路透斯科普里10月10日 - 马其顿周五称，根据初步分析，周四死于斯科普里的一名英国人仅有“微小机率”已感染埃博拉。

”他感染埃博拉病毒的几率很小，但我们要等待全面的分析结果，“马其顿卫生部门官员Jovanka Kostovska在记者会上说。

他还表示，马其顿目前未发现其它可疑病例，但上述英国人居住过的宾馆仍然封闭。该人的血液和组织样本已送往法兰克福检测。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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