埃博拉疫情：在马其顿去世的英国人不太可能感染上埃博拉--官员

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透斯科普里10月10日 - 马其顿周五称，根据初步分析，周四死于斯科普里的一名英国人仅有“微小机率”已感染埃博拉。
”他感染埃博拉病毒的几率很小，但我们要等待全面的分析结果，“马其顿卫生部门官员Jovanka Kostovska在记者会上说。
他还表示，马其顿目前未发现其它可疑病例，但上述英国人居住过的宾馆仍然封闭。该人的血液和组织样本已送往法兰克福检测。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。