埃博拉疫情：在马其顿去世的英国人不太可能感染上埃博拉--官员

路透斯科普里10月10日 - 马其顿周五称，根据初步分析，周四死于斯科普里的一名英国人仅有“微小机率”已感染埃博拉。

”他感染埃博拉病毒的几率很小，但我们要等待全面的分析结果，“马其顿卫生部门官员Jovanka Kostovska在记者会上说。