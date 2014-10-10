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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 18:45 BJT

全球航运：亚欧航线集装箱运费大跌10.2%，创一年低位--消息

2014年的平均费率为1,225美元/TEU，去年为1,090美元/TEU。综合指数跌2.6%，至911.03美元/TEU。

全球市场领头羊马士基航运公司(Maersk Line)是去年少数几家实现获利的集装箱船运公司之一。该公司拥有将近600艘集装箱货轮，丹麦石油和船运公司A. P.穆勒-马士基 持有其部分股份。

马士基航运公司占有约五分之一从亚洲到欧洲的集装箱海运市场。(完) (编译 蔡美珍/王颖; 审校 王洋/李春喜)
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