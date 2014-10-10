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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 18:52 BJT

OPEC月报：尽管油价下跌，沙特9月仍增产

沙特没有减产巩固了这样的看法，即该国希望保护市场份额，而不是油价。

OPEC在报告中维持全球石油需求增长预估不变，仍预计2015年需求增长加快。

OPEC将在11月27日于维也纳召开会议，制定2015年前几个月的产出政策。(完)
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