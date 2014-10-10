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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 18:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低位，因原油走低和出口数据不佳

指标12月棕榈油合约 下跌0.5%，收报每吨2,181马币(约合676美元)。盘中一度跌至10月3日以来低位2,158林吉特。

总成交量为48,456口，高于35,000口的均值。

棕榈油价格本周仅上涨0.6%，之前原油价格大幅走低和马来西亚马币(林吉特)上涨，削去了一部分涨幅。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，9月底库存上涨1.8%，至18个月高位209万吨。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油预计将测试每吨2,142林吉特的支撑位，从10月1日高点2,223林吉特展开的盘整尚未结束。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 田建华)
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