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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 19:18 BJT

国际油市：380-cst燃料油价格降至近四年低点，受原油市场大跌所累

路透新加坡10月10日 - 380-cst燃料油价格周五触及2011年1月以来最低，交易商称因原油市场大幅下挫，催生了一部分来自船东的终端用户需求。

380-cst燃料油报每吨504.75美元；船用燃料油价格为每吨508.50美元，均在近四年低位左右的水准。

"今天的新加坡(船用燃料油)需求还不错，据说好几笔交易达成。"一名驻新加坡的交易员表示。

交易消息人士表示，尽管燃料油市场今日走弱，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)仍售出3.5万吨380-cst燃料油，船期为10月23-25日，价格较IOC公式每吨贴水9.5-10美元。

该价格要略高于IOC上月达成的一笔规模类似的船货，后者船期为10月9-11日，每桶贴水约10美元。

一些交易员称，考虑到新加坡现货溢价一直在走弱，近几周供给也在增多。较上月相比，印度石油公司此次达成的售价属于较高水准。

路透数据显示，380-cst燃料油升水本周平均为每吨3.07美元，前周为每吨3.56美元。

中国石油天然气股份有限公司向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，船期为11月5-9日，价格为每吨504美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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