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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 19:25 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅反弹，因原油价格下跌

路透新加坡10月10日 - 周五亚洲柴油裂解价差小幅反弹，因供应增长和经济数据疲软打压原油跌至四年低位。

路透数据显示，11月柴油裂解价差小涨0.24美元，每桶较迪拜原油高出13.90美元。

交易商称，预计天气转冷后，预计欧洲柴油取暖需求增长。

交易商称，一些现货需求也支撑裂解价差，埃塞俄比亚进口商寻求不超过192万吨油品，包括柴油和航煤。

不过亚洲买家仍在观望，希望原油价格可以进一步下跌。

新加坡一交易员称，“我想现在人们等着价格见底才会买入。”

交易商还称，该地区供应充足给柴油现货价差带来压力。

壳牌向BP售出15万桶 10PPM的柴油，10月25-29日装运，价格为每桶较10月28日-11月3日新加坡报价均价升水0.90美元。

兴隆从道达尔买入15万桶 500ppm的柴油，10月25-29日装运，价格为每桶较新加坡报价均价贴水0.50美元。

兴隆从中国航油买入10万桶航煤，11月1-5日装运，价格为每桶较新加坡10月31日至11月6日报价均价升水0.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
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