国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅反弹，因原油价格下跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡10月10日 - 周五亚洲柴油裂解价差小幅反弹，因供应增长和经济数据疲软打压原油跌至四年低位。
路透数据显示，11月柴油裂解价差小涨0.24美元，每桶较迪拜原油高出13.90美元。
交易商称，预计天气转冷后，预计欧洲柴油取暖需求增长。
交易商称，一些现货需求也支撑裂解价差，埃塞俄比亚进口商寻求不超过192万吨油品，包括柴油和航煤。
不过亚洲买家仍在观望，希望原油价格可以进一步下跌。
新加坡一交易员称，“我想现在人们等着价格见底才会买入。”
交易商还称，该地区供应充足给柴油现货价差带来压力。
壳牌向BP售出15万桶 10PPM的柴油，10月25-29日装运，价格为每桶较10月28日-11月3日新加坡报价均价升水0.90美元。
兴隆从道达尔买入15万桶 500ppm的柴油，10月25-29日装运，价格为每桶较新加坡报价均价贴水0.50美元。
兴隆从中国航油买入10万桶航煤，11月1-5日装运，价格为每桶较新加坡10月31日至11月6日报价均价升水0.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。