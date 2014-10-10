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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 19:33 BJT

东南亚股市：马来西亚股市本周领跌，经济放缓忧虑开始弥漫

马来西亚股市 收低1.14%，报1,808.88，创3月14日以来最低收盘位。本周马来西亚股市下滑1.7%，为8月23日止当周以来最深跌幅。

交易所数据显示，海外投资者在泰国、印尼和菲律宾股市分别售出11亿泰铢(3,388万美元)、6,200亿印尼卢比(5,078万美元)和15亿披索(3,350万美元)的股票。

本周新加坡股市 连续第四周下跌，跌幅为0.9%。泰国股市 连降两周，本周下滑1.1%。菲律宾股市 跌1.1%，为连续第三周走低。

印尼股市 和越南股市 本周各自上涨0.3%和1%。(完)

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.23 -4.85 -1.13 +8.98 388.37

新加坡 3223.87 -35.38 -1.09 +1.78 3167.43

马来西亚 1808.88 -20.85 -1.14 -3.11 1866.96

泰国 1552.72 -7.89 -0.51 +19.56 1298.71

印尼 4962.96 -30.92 -0.62 +16.11 4274.18

菲律宾 7167.35 -34.54 -0.48 +21.69 5889.83

越南 617.72 -6.62 -1.06 +22.41 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(编译 洪曦; 审校 李春喜/田建华)
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