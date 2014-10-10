东南亚股市：马来西亚股市本周领跌，经济放缓忧虑开始弥漫

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
马来西亚股市 收低1.14%，报1,808.88，创3月14日以来最低收盘位。本周马来西亚股市下滑1.7%，为8月23日止当周以来最深跌幅。
交易所数据显示，海外投资者在泰国、印尼和菲律宾股市分别售出11亿泰铢(3,388万美元)、6,200亿印尼卢比(5,078万美元)和15亿披索(3,350万美元)的股票。
本周新加坡股市 连续第四周下跌，跌幅为0.9%。泰国股市 连降两周，本周下滑1.1%。菲律宾股市 跌1.1%，为连续第三周走低。
印尼股市 和越南股市 本周各自上涨0.3%和1%。(完)
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.23 -4.85 -1.13 +8.98 388.37
新加坡 3223.87 -35.38 -1.09 +1.78 3167.43
马来西亚 1808.88 -20.85 -1.14 -3.11 1866.96
泰国 1552.72 -7.89 -0.51 +19.56 1298.71
印尼 4962.96 -30.92 -0.62 +16.11 4274.18
菲律宾 7167.35 -34.54 -0.48 +21.69 5889.83
越南 617.72 -6.62 -1.06 +22.41 504.63
(完)
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(编译 洪曦; 审校 李春喜/田建华)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。