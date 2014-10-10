国际油市：石脑油裂解价差创26个月低点，且创7月末来最长连跌纪录

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡10月10日 - 周五亚洲石脑油裂解价差下跌25%至每吨62.63美元的26个月低点，连续第五日下跌，创7月末以来最长连跌纪录，因原油价格下跌且石脑油供应在高位。
LG化学买入11月下半月运抵的石脑油，交易商预计成本加运费价为每吨较日本报价低8-10美元，为2010年以来韩国所见的最阔贴水。
交易商称，虽然石化企业以较高产能利用率运转，但没有迹象显示市场会立刻改善，因库存有大量石脑油存货。
石化厂商储存石脑油的油罐大多饱和，但是来自炼厂的供应未见减少，交易商称亚洲炼厂目前没有大幅下调产能利用率。
原油价格疲软料维持石脑油库存在高位，卖家向买家供应的石脑油数量最多比合同约定量高出10%，从而避免未来以更低的价格出售。
一交易商称，“鉴于当前原油价格疲软，这意味着还会有一轮向买家配置最大数量的石脑油操作。”
亚洲汽油裂解价差报每桶9.10美元，为近两周低位，因交易商预计美国炼厂断供以及印尼炼厂检修造成的异常需求将逐渐减弱。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。