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亚洲 | 2014年 10月 10日 星期五 20:27 BJT

国际油市：石脑油裂解价差创26个月低点，且创7月末来最长连跌纪录

路透新加坡10月10日 - 周五亚洲石脑油裂解价差下跌25%至每吨62.63美元的26个月低点，连续第五日下跌，创7月末以来最长连跌纪录，因原油价格下跌且石脑油供应在高位。

LG化学买入11月下半月运抵的石脑油，交易商预计成本加运费价为每吨较日本报价低8-10美元，为2010年以来韩国所见的最阔贴水。

交易商称，虽然石化企业以较高产能利用率运转，但没有迹象显示市场会立刻改善，因库存有大量石脑油存货。

石化厂商储存石脑油的油罐大多饱和，但是来自炼厂的供应未见减少，交易商称亚洲炼厂目前没有大幅下调产能利用率。

原油价格疲软料维持石脑油库存在高位，卖家向买家供应的石脑油数量最多比合同约定量高出10%，从而避免未来以更低的价格出售。

一交易商称，“鉴于当前原油价格疲软，这意味着还会有一轮向买家配置最大数量的石脑油操作。”

亚洲汽油裂解价差报每桶9.10美元，为近两周低位，因交易商预计美国炼厂断供以及印尼炼厂检修造成的异常需求将逐渐减弱。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 李春喜)
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