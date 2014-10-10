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市场报道 | 2014年 10月 10日 星期五 22:05 BJT

美国热股：GT Advanced Technologies有意停产蓝宝石玻璃，股价大跌

路透10月10日 - 苹果蓝宝石玻璃合作伙伴GT Advanced Technologies 表示，有意停止蓝宝石玻璃生产。

GT Advanced Technologies周一提交破产申请，周四时请求一美国破产法院密封保存一些和第三方存在关联的重要文件。

从提交破产申请到周四收盘期间，GT Advanced Technologies股价已经下跌88%。

GT Advanced Technologies周五盘初暴跌22.64%，报1美元。(完)
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