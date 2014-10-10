美国热股：GT Advanced Technologies有意停产蓝宝石玻璃，股价大跌

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月10日 - 苹果蓝宝石玻璃合作伙伴GT Advanced Technologies 表示，有意停止蓝宝石玻璃生产。
GT Advanced Technologies周一提交破产申请，周四时请求一美国破产法院密封保存一些和第三方存在关联的重要文件。
从提交破产申请到周四收盘期间，GT Advanced Technologies股价已经下跌88%。
GT Advanced Technologies周五盘初暴跌22.64%，报1美元。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。