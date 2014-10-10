表格：加拿大9月就业岗位增加7.41万个，失业率降至近六年低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透10月10日 - 加拿大统计局周五公布的修正值显示，9月就业岗位增加7.41万个，几乎都是全职岗位，失业率则降至近六年低点6.8%。
当月全职和兼职工作分别增加69,300和4,800个。民间就业岗位增加123,600个，自雇岗位减少55,600个。失业率上次触及6.8%还要追溯到2008年12月。
2014年9月 2014年8月
就业人口变动 +74,100 -11,000
全职就业 +69,300 -2,300
兼职就业 +4,800 -8,700
失业率 6.8% 7.0%
就业参与率 66.0% 66.0%
路透调查分析师原预估，9月加拿大料增加2万个就业岗位，失业率维持在7.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。