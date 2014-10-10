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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 20:37 BJT

表格：加拿大9月就业岗位增加7.41万个，失业率降至近六年低位

路透10月10日 - 加拿大统计局周五公布的修正值显示，9月就业岗位增加7.41万个，几乎都是全职岗位，失业率则降至近六年低点6.8%。

当月全职和兼职工作分别增加69,300和4,800个。民间就业岗位增加123,600个，自雇岗位减少55,600个。失业率上次触及6.8%还要追溯到2008年12月。

2014年9月 2014年8月

就业人口变动 +74,100 -11,000

　　全职就业 　　 +69,300 -2,300

兼职就业 +4,800 -8,700

失业率　　　　 　　6.8% 7.0%

就业参与率 　　 66.0% 66.0%

路透调查分析师原预估，9月加拿大料增加2万个就业岗位，失业率维持在7.0%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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