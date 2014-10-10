表格：加拿大9月就业岗位增加7.41万个，失业率降至近六年低位

路透10月10日 - 加拿大统计局周五公布的修正值显示，9月就业岗位增加7.41万个，几乎都是全职岗位，失业率则降至近六年低点6.8%。

当月全职和兼职工作分别增加69,300和4,800个。民间就业岗位增加123,600个，自雇岗位减少55,600个。失业率上次触及6.8%还要追溯到2008年12月。