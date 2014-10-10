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货币新闻 | 2014年 10月 10日 星期五 22:19 BJT

《综述》数千香港示威者再度聚集，早前政府取消对话

中国政府称这次抗议活动非法，周五还批评美国国会向示威者发出了“错误的信号”。

美国国会中国问题执行委员会周四向国会提交的报告称，美国应增加对香港民主活动的支持并推进普选。

媒体报导称，一名学生领袖表示，如果政府允许示威者使用公民广场(Civic Square)，示威者将考虑移除一些路面的路障。

在主体由年轻人组成的示威者占领街道的同时，他们在立法会中的支持者也在向政府施压。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 李春喜)
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