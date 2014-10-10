《综述》数千香港示威者再度聚集，早前政府取消对话

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
中国政府称这次抗议活动非法，周五还批评美国国会向示威者发出了“错误的信号”。
美国国会中国问题执行委员会周四向国会提交的报告称，美国应增加对香港民主活动的支持并推进普选。
媒体报导称，一名学生领袖表示，如果政府允许示威者使用公民广场(Civic Square)，示威者将考虑移除一些路面的路障。
在主体由年轻人组成的示威者占领街道的同时，他们在立法会中的支持者也在向政府施压。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 李春喜)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。